„Radu are încrederea mea totală!” Simone Inzaghi a vorbit despre portarul român înainte de meciul cu Udinese

Portarul român a gafat decisiv în meciul cu Bologna, 1-2, primul său meci ca titular în Serie A în acest sezon, trimis de urgență, după ce portarul titular Samir Handanovic a acuzat probleme medicale. Eroarea lui Radu a făcut-o pe Inter să rateze șansa de a reveni pe primul loc în clasament, aflându-se la două puncte în spatele lui AC Milan.

Goalkeeper-ul român a fost dur criticat de presă, dar și de nume importante din fotbal, însă coechipierii săi i-au luat apărarea, mai puțin „rivalul” Handanovic, a cărui reacție a stârnit numeroase critici. Și antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, l-a apărat pe Radu la finalul meciului, iar acum a vorbit din nou despre el.

Simone Inzaghi îl apără pe Ionuț Radu după gafa cu Bologna: „Are încrederea mea!”



Tehnicianul a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Udinese, de duminică seară, iar acolo a dezvăluit că încă nu se știe sigur dacă Handanovic va fi apt de joc. În acest sens, Inzaghi și-a arătat din nou încrederea față de portarul român, punctând că ar putea juca și duminică seară.

„Handanovic are o problemă importantă, de aceea nu a jucat cu Bologna. A făcut un antrenament parțial cu echipa, există speranță pentru mâine. Dacă nu e apt, îi avem întotdeauna pe Radu și Cordaz pregătiți. Radu are încrederea mea totală, este un portar incredibil, a răspuns mereu în acest an, chiar dacă a jucat foarte puțin și va avea un viitor de succes.

Nu sunt genul de antrenor care alternează portarii, pentru mine este un rol în care trebuie să existe o ierarhie, Handanovic ne-a oferit mereu garanții, chiar și Radu, la antrenamente și în meciul din Cupă mi-a oferit încredere”, a declarat Inzaghi conform Gazzetta dello Sport.

Helmut Duckadam, reacție tranșantă: „A preferat să rămână, probabil are salariu consistent!”



Helmut Duckadam nu-i îi plânge de milă lui Ionuț Radu și lasă de înțeles că portarul român este principalul vinovat pentru situația sa, deoarece a ales să rămână la Inter pentru salariu, în loc să meargă la un club unde ar fi avut mai multe șanse de a juca.

„Îl vedeam viitorul portar al echipei naționale. Din păcate, el a preferat să rămână la Inter, probabil că are un salariu destul de consistent. În loc să joace, pentru că are calități... dar uitați că mai nou portarii păcătuiesc.

El va avea foarte mult de suferit acum, în primul rând psihic. Pentru el, acest lucru nu se uită. Eu țin minte că am tras aproape un an de zile după un gol primit printre picioare când am ajuns la Steaua”, a spus Helmut Duckadam la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.