„Nu mi se potrivește tipul de fotbal preferat de Petrescu!” Alibec, primele declarații după ce a plecat de la CFR Cluj: „Revin sigur titular la națională!”

Atacantul adus de ardeleni, sub formă de împrumut, de la Kayserispor, în vară, s-a despărțit de CFR Cluj după o serie de neînțelegeri, în principal cu antrenorul Dan Petrescu. Adus la cererea lui Marius Șumudică, demis ulterior cu scandal de șefii din Gruia, Denis Alibec nu a reușit să se adapteze la liderul din Liga 1.

Astfel, fotbalistul a fost împrumutat la penultima clasată din prima ligă a Greciei, Atromitos. La gruparea elenă s-a transferat și Dorin Rotariu, împrumutat de Ludogorets, tot până la finalul sezonului, în încercarea de a se salva de la retrogradare.

Primele declarații ale lui Alibec după despărțirea de CFR Cluj



Atacantul a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj, explicând de ce randamentul său nu s-a ridicat la măsura așteptărilor. Alibec a declarat că stilul lui Dan Petrescu nu i se potrivește, iar decizia plecării a fost mai mult decât inspirată.

„În mod clar nici eu nu puteam să ofer cât îmi doream la CFR Cluj, nici clubul nu cred că era mulțumit cu randamentul meu. Sigur a fost mai bine pentru toată lumea să fac pasul spre altă echipă.

Păi eu am ajuns la echipă într-un alt context, cu alt antrenor și alt sistem de joc. Relația mea atât cu clubul, cât și cu Dan Petrescu, este una bună, să nu se înțeleagă altceva! Doar că toți știm cred tipul de fotbal pe care îl preferă Dan Petrescu și nu cred că mi se potrivește, atâta tot.

Eu simt că pot să ofer mult mai mult și aveam nevoie doar de un alt context ca să arăt asta. Am jucat puțin și nu eram mulțumit eu, am marcat puțin și nu era nimeni mulțumit, normal. Greșelile personale mi le asum, ca de fiecare dată. Dar pentru ce se întâmplă pe teren aveam nevoie de o eliberare, de o descătușare”, a declarat Denis Alibec pentru playsport.

Atromitos se află pe locul 13 din 14 posibile în campionatul Greciei, având doar 10 puncte în 18 etape.

21 de meciuri a jucat Denis Alibec în acest sezon alături de CFR Cluj, timp în care a înscris două goluri și a oferit un assist.

Denis Alibec: „Vreau să marchez mult și o să revin sigur titular la națională!”



Totodată, internaționalul român a vorbit și despre noua sa echipă, încântat de antrenorul său, pe care îl vede ca fiind foarte ambițios. Alibec se arată încrezător în șansele echipei sub comanda lui Chris Coleman și anunță că obiectivul său este să revină la naționala României.

„Clar, din ce am simțit până acum, valoarea lotului nu e cea dată de poziția din clasament. Suntem pe penultimul loc, deși avem echipă de play-off! Noul antrenor, Chris Coleman, e foarte ambițios și are o experiență extraordinară. Sigur vom reuși lucruri bune cu el! E fost internațional, jucător de Premier League, apoi selecționer al Țării Galilor, a antrenat și Fulham, și Real Sociedad… E de alt nivel și va ridica împreună cu noi echipa. Eu am declarat chiar de la poza oficială că ne vom ridica și că am ca obiectiv să revin în forță la echipa națională pe baza lucrurilor pe care le voi face la Atromitos.

Am auzit numai lucruri frumoase despre Edi Iordănescu și mă bucur că avem un selecționer care analizează foarte bine jucătorii, care îi urmărește mereu și cunoaște multe lucruri la zi despre fotbalul nostru și jucătorii noștri. Pentru mine e un semn foarte bun. Vreau să joc repede la Atromitos, să marchez mult și o să revin sigur titular la națională! M-am cam săturat, sincer, să se umple site-urile, atunci când nu joc, de tot felul de zvonuri despre mine care nu au legătură cu fotbalul. Când joc și marchez, nu prea se întâmplă asta! Sau se întâmplă mai puțin”, a spus fotbalistul.