Tricolorii au remizat în deplasările cu Kosovo, scor 0-0, și Elveția, scor 2-2, și se află pe locul al doilea în grupă, în spatele elvețienilor. România nu a pierdut niciunul dintre primele patru meciuri disputate și păstrează șanse reale la calificarea în grupele EURO 2024.

Răzvan Marin a fost unul dintre cei mai importanți absenți ai lui Edward Iordănescu pentru meciurile din iunie, mijlocașul fiind indisponibil din cauza unei accidentări. Fotbalistul a urmărit meciurile la televizor, iar acum a tras concluziile.

Răzvan Marin: „Rezultatul a fost extrardinar, trebuie să ne bucurăm de punctul luat cu Elveția!”

Fotbalistul lui Empoli a mărturisit că nu a fost încântat de jocul naționalei, însă a evidențiat condițiile grele din Kosovo și terenul extrem de slab, dar și importanța obținerii unui punct pe terenul Elveției, într-un interviu acordat pentru FRF TV.

„Am urmărit ambele meciuri, m-am uitat, am încercat să fiu atent și la toate detaliile puse la punct de Mister. În Kosovo am văzut cu toții ce fel de teren a fost, cred că până la urmă un rezultat de egalitate a fost echitabil și după în Elveția, bineînțeles că personal, pe mine jocul nu m-a mulțumit atât de mult, dar până la urmă rezultatul a fost extraordinar, trebuie să ne bucurăm că am luat acel punct, nu știu dacă mai ia cineva puncte sau punct în Elveția.

Foarte mult se schimbă meciul din cauza terenului pentru că dacă tu ca antrenor vrei să pregătești meciul poate să pleci cu construcție din spate sau să ai un anumit joc de posesie, pe un asemenea teren e imposibil. Nu poți pune în practică ce ai pregătit, de aceea zic că rezultatul de egalitate a fost unul bun, echitabil pentru că sunt sigur că băieții au pregătit meciul să joace la trei puncte, să câștigăm, dar atât s-a putut din păcate și trebuie să ne mulțumim.

Punctul din Elveția chiar poate să ne ajute pentru calificare și cum am spus, suntem foarte bucuroși că am reușit să îl luăm, acum depinde foarte mult de noi și asta e cel mai important. Da, a fost dificil să mă uit la televizor, mai ales că de când am debutat la națională, cred că aveam 19-20 de ani, am fost mai mereu prezent, nici nu am avut probleme cu accidentările, am fost mereu acolo, mi-a fost greu, cred că de mult nu am mai urmărit de acasă un meci de ale naționalei, dar m-am bucurat pentru băieți”, a declarat Răzvan Marin în interviul acordat pentru FRF TV.

Sursa video: FRF TV

Clasamentul din grupa României

1 Elveția 4 12-3 10p 2 ROMÂNIA 4 6-3 8p 3 Israel 4 5-6 7p 4 Belarus 4 4-10 3p 5 Kosovo 4 3-4 3p 6 Andorra 4 3-7 1p



Programul meciurilor din grupa României

9 septembrie 2023

ora 19:00 | Andorra – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00 | Elveția – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00 | Belarus – Andorra

ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Info: FRF