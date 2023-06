Se insistă pentru transferul lui Răzvan Marin! Clubul din Serie A insistă în negocierile cu Cagliari

Cele două echipe au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Răzvan Marin pentru un an, înțelegerea expirând la sfârșitul lunii iunie. Fotbalistul român ar trebui să revină la clubul de care aparține și cu care mai are contract un an, însă Empoli are alte planuri, dorind să îl păstreze.

Gruparea a reușit să se mențină în Serie A, iar în acest sezon a promovat și Cagliari. Empoli a avut opțiune de cumpărare, însă suma de 7 milioane de euro cerută de gruparea recent promovată a fost considerată ca fiind prea mare.

Empoli insistă pentru transferul lui Răzvan Marin

Răzvan Marin trebuie să reia pregătirea alături de Cagliari, însă oficialii lui Empoli și-ar dori să îl readucă la echipă. Deși a avut prestații fluctuante, însă conducerea și antrenorul s-au arătat mulțumite de evoluțiile lui per total.

Conform pianetaempoli.it, Empoli insistă și a început negocierile cu Cagliari pentru a-l transfera. Cu toate astea, șansele ca mutarea se facă sunt extrem de mici dacă clubul de care Răzvan Marin aparține nu își scade pretențiile financiare.