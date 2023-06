Ofertă clară pentru transferul lui Răzvan Marin! Unde e dorit internaționalul român

Împrumutul său la Empoli va expira, astfel că internaționalul român ar trebui să se întoarcă la Cagliari, care a revenit în Serie A după un singur sezon în eșalonul secund.

Doar că cei de la Empoli au fost impresionați de evoluțiile mijlocașului și ar insista pentru un transfer definitiv.

Acum, jurnalistul Nicolo Schira scrie că oficialii grupării toscane sunt gata să ofere cinci milioane de euro pentru transferul definitv al lui Marin.

