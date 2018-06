"Voi fi in top 10 din lume!" FABULOS! Chinezii au descoperit ce salariu va avea Dan Petrescu la noua echipa

Dan Petrescu va castiga un munte de bani la Guizhou Hengfeng.

Campion cu CFR Cluj, Dan Petrescu a ales sa plece in China dupa ce a primit o oferta pe care el a declarat-o ca fiind imposibil de refuzat. Salariul nu a fost cunoscut pana acum, insa presa din China a reusit sa descopere suma!

Astfel, Dan Petrescu va castiga 5 milioane de euro pe an, urmand sa aiba bonusuri uriase de 7 cifre in cazul in care va reusi sa salveze echipa de la retrogradare.



"Avem buget nelimitat. Numai ca sunt probleme. Jucatorii chinezi sunt foarte scumpi, straini ai voie numai trei in teren. Am buget nelimintat, pot sa fac ce vreau, numai sa putem sa luam pe cine vrem. Din sezonul viitor, poti sa dai numai 5 milioane pe straini. Strainii ai doar 3 care joaca si unul sta in tribuna.



Cand eram eu data trecuta, aveam voie cu 5 straini, era mult mai bine. Cu strainii eram o echipa mai puternica. Oferta a fost imposibil de refuzat. Sunt oameni disperati care cred ca numai un nebun ca mine poate sa salveze echipa. Le-am zis ca si eu cred la fel" spunea Dan Petrescu la despartirea de CFR Cluj.