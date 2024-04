Vlad Dragomir, revelația lui Pafos, lăudat în presa din Cipru: "Un mijlocaș complet"

În vara anului 2021, Vlad Dragomir a ajuns la echipa Pafos, din Cipru, și de atunci și-a făcut remarcată prezența în campionatul cipriot. Cu 32 de meciuri jucate în acest sezon, mijlocașul român a strălucit, marcând 5 goluri și oferind 4 pase decisive.

Cota de piață a lui Dragomir este evaluată la un milion de euro conform site-urilor de specialitate. În trecut, el a evoluat și pentru echipe precum formația engleză Arsenal și la italienii de la Virtus Entella, iar acum își face simțită prezența la Pafos.

Vlad Dragomir: "One to watch"

Podcastul cipriot "This is Mappa" l-a descris pe Dragomir ca "One to watch", subliniind calitățile sale de mijlocaș central.

Cu abilități de joc atât în apărare, cât și pe faza ofensivă, Dragomir a demonstrat că este un jucător de urmărit în acest sezon, aducând echipei sale nu doar goluri spectaculoase, ci și pase decisive.

"Un jucător ce trebuie urmărit este Vlad Dragomir, mijlocașul român în vârstă de 24 de ani a strălucit sub conducerea lui Juan Carlos Carcedo. A înscris cinci goluri, dintre care, două de toată frumusețea și a livrat patru pase decisive.

Mijlocaș complet, cu abilități de joc atât în atac, cât și în apărare, dur, neînfricat să intre la minge, ale cărui curse pot provoca haos" a fost mesajul celor de la "This is Mappa", postat pe rețelele de socializare.