Veste mare pentru Florin Niță! Ce se întâmplă cu portarul Spartei Praga, care nu a mai jucat din noiembrie

Titular incontestabil timp de un sezon și jumătate, Niță a fost trecut pe bancă din noiembrie, iar în unele meciuri chiar a fost exclus în lot. La momentul respectiv, Niță declara că nu se simte respectat, nu a primit nicio explicație și că este să gata să schimbe echipa dacă situația nu se va lămuri.

Florin Niță poate reveni în poarta Spartei Praga

Totuși, Niță are șanse importante de a-și recăpăta postul de titular, anunță cehii de la iSport. Antrenor Pavel Vrba a părăsit recent echipa, iar interimatul va fi asigurat de Michal Hornak.

Din staff-ul lui Hornak face parte și antrenorul de portari Michal Spit, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Florin Niță, într-un interviu acordat în luna octombrie a anului trecut.

"Florin nu are o slăbiciune importantă. E tehnic în jocul cu piciorul, poate lovi în orice fel. Excelează la capitolul reflexe, dar se descurcă foarte bine și în situații de unu contra unu", spunea Michal Spit, despre Florin Niță.

Sparta Praga mai are de jucat trei meciuri în acest sezon, iar Spit ar putea avea un cuvânt important de spus în ceea ce privește portarul titular, scrie sursa citată. În plus, Florin Niță nu mai are nicio problemă medicală și este apt pentru a juca.

Echipa lui Florin Niță ocupă locul 3 în Cehia, cu 70 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului Viktoria Plzen. Sparta Praga mai are de jucat cu Slovacko și Slavia, în campionat, și din nou cu Slovacko, în finala Cupei Cehiei.