Vasile Mogos, gol pentru Chievo in barajul de promovare! Echipa sa a ratat insa accederea in Serie A

Romanul Vasile Mogos a inscris pentru Chievo, in duelul cu Venezia din cadrul turneului de baraj pentru promovarea in Serie A.

Echipa romanului a fost invinsa cu 3-2 si va evolua si in sezonul urmator in Serie B. Chievo a condus de doua ori, insa s-a vazut eliminata. Dupa 90 de minute scorul era 1-1, astfel ca s-a intrat in prelungiri.

Vasile Mogos a marcat din penalty, in minutul 104, pentru 2-1, insa Venezia a marcat in minutele 107 si 116, ratand un penalty in minutul 120+2. Mogos a fost integralist.

In semifinale, se vor juca meciurile AS Cittadella - AC Monza si Venezia FC - US Lecce. Empoli si Salernitana au promovat deja. Crotone si Parma sunt matematic retrogradate in Serie B. 3 goluri si 6 pase de gol are Mogos, in 35 de meciuri jucate sezonul acesta.

Chievo a terminat pe locul 8 in ultimul sezon al Serie B si a prins ultimul loc de baraj. Ajuns la 28 de ani, Mogos a ajuns la Chievo in septembrie, de la Cremonese. Are 3 selectii pentru echipa nationala.

Vasile Mogoș in Chievo’s 3-2 ET loss ???? Venezia ????????: ⏰ 120 mins

⭐️ 7.2 rating

⚽️ 1 goal (p.)

???? 66 touches

???? 23/36 (64%) passes cmp

???? 0/1 crosses & 3/7 long balls

???? 2/7 ground & 6/9 aerial duels

❌ 4 clearances, 1 blocked shot, 3 interc#Chievo #SerieB pic.twitter.com/X9okOHLK0q — Romanian Football (@RoFtbl) May 13, 2021