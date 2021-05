Decizie incredibila luata de unul dintre cele mai importante muzee din Marea Britanie! Ce se intampla cu statuile lui Meghan si Harry dupa Megxit

Conducerea de la Madame Tussauds a luat o decizie neasteptata!

Madame Tussauds este cel mai cunoscut muzeu de figurine din ceara in dimensiuni naturale din lume. Acolo se gasesc statuile celor mai importante personalitati, iar acum englezii au luat o decizie fara precedent.

Statuile lui Meghan Markle si a Printului Harry vor fi mutate din standul Familiei Regale, in zona 'Awards Party' odata cu decizila lor de a nu mai fi activi in Familia Regala, anunta The Sun.

"Harry si Meghan au fost mutati - Maddame Tussauds Londra i-a mutat in zona Awards Party, recent deschisa, pentru a reflecta mutarea lor din Frogomore la Hollywood", se arata in comunicatul muzeului.

In acea zona a muzeului se mai afla si alte statui precum Brad Pitt, George Clooney sau familia Beckham.