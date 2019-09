Varianta-bomba! A refuzat-o Mircea Lucescu pe Rapid pentru a reveni in fotbalul mare? Ce echipe il vor

"Il Luce" ar putea ajunge la Sahtior Donetsk ori Dinamo Kiev.

Ofertat de Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 si „parintele” proiectului FC Rapid 1923, Mircea Lucescu a raspuns ca „niciodata nu voi veni sa-i iau locul unui antrenor tanar, cu atat mai mult cu cat e vorba de Daniel Pancu, e ca si copilul meu” si „Rapid si Dinamo vor ramane mereu in sufletul meu, dar am alte planuri, iar campionatul din Romania nu e printre ele. Nu vreau sa ma considerati arogant. Dar ma vedeti pe mine, la varsta mea, sa fiu injurat sau scuipat pe stadioanele din Romania?”. In urma cu o luna el l-a refuzat si pe Gigi Becali, care ii facuse o oferta sa preia fraiele FCSB, dar si Dinamo, in ultimul an, care ii propusese sa devina actionar al clubului.



Din informatiile existente, reticenta lui Lucescu de a reveni in Liga 1 este calculata, pentru ca ar fi intrat din nou pe radarul celor mai puternice echipe din Ucraina, Sahtior Donetk si Dinamo Kiev. De asemenea, Lucescu ar mai fi fost tatonat de echipe din Rusia, Italia, China si zona Golfului Persic, dar si pentru postul de selectioner, insa al unor nationale cu pretentii mai reduse.



„Minerii” l-au numit antrenor principal in aceasta vara pe portughezul Luis Castro si conduc autoritar clasamentul in Ucraina, dar Rinat Ahmetov nu ar fi prea incantat de metodele de lucru ale acestuia. Sahtior a pierdut Supercupa in fata rivalei Dinamo Kiev si fost invinsa clar de Manchester United (0-3) pe teren propriu, in primul meci din grupele Champions League, iar alti pasi gresiti impotriva Atalantei Bergamo si a lui Dinamo Zagreb sunt de neconceput pentru conducerea clubului, care nu ia in calcul ca echipa sa nu se califice din aceasta grupa considerata facila.



Dinamo Kiev l-a avut in vedere pe Lucescu si pana sa il inlocuiasca pe Aleksandr Hatkevici cu Alexei Mihailicenko. Cu Hatkevici pe banca, „alb-albastrii” au pierdut calificarea in grupele Champions League in fata lui Club Brugge (0-1, 3-3), iar in campionat au pierdut derby-ul cu Sahtior (1-2). Mihailicenko a fost numit antrenor principal la jumatatea lunii august, dar rezultatele nu s-au imbunatatit, kievenii remizand cu Olimpik Donetk (1-1) si Zorya Luhansk (2-2) si pierzand cu Desna Chernihiv (1-2). Alte rezultate slabe in urmatoarele meciuri din campionat, dar si in cele cu Malmo, Lugano si Copenhaga din Europa League, in conditiile in care echipa ocupa locul 6 in prima liga (8 puncte, Sahtior are 21p si un meci mai mult disputat), ar putea sa aduca demiterea fostului vicecampion european cu URSS.



Mircea Lucescu (74 ani) a antrenat-o pe Sahtior Donetk intre 2004 si 2016, cucerind 22 de trofee (1 Cupa UEFA, 8 titluri de campion, 6 Cupe si 7 Supercupe ale Ucrainei). Dupa despartirea de „Hirnyky”, Lucescu le-a mai pregatit pe Zenit St. Petersburg (2016-2017) si nationala Turciei (2017-2019). Cu prima a cucerit o Supercupa a Rusiei, dar a terminat sezonul pe locul al 3-lea, fiind de asemenea eliminat in „optimile” Cupei Rusiei si in „16”-imile Europa League. Pe „ieniceri”, tehnicianul i-a preluat pe finalul preliminariilor CM 2018, terminate pe locul 4, dupa Islanda, Croatia si Ucraina. A terminat apoi pe locul 3 Grupa 2 a Ligii B din Liga Natiunilor, in spatele Suediei si Rusiei. Inainte de debutul calificarilor pentru Euro 2020, Lucescu a fost inlocuit cu Senol Gunes, Turcia fiind lider, dupa 6 jocuri, in Grupa H, in fata Frantei, Islandei si Albaniei.