Un român semnează cu Fiorentina! ”A impresionat în ultimul sezon”

FirenzeViola scrie că fundașul român Eduard Duțu, în vârstă de 21 de ani, va semna prelungirea contractului cu Fiorentina după ce gruparea din Serie A a fost impresionată de ultimul sezon al fotbalistului, petrecut sub formă de împrumut la Montevarchi, în Serie C.

”Relația continuă: după un sezon bun făcut în tricoul lui Montevarchi (26 de apariții la primul său campionat la profesioniști), agenții lui Duțu și clubul se vor întâlni zilele viitoare pentru a prelungi înțelegerea actuală, care expiră în iunie 2023.

Agenții Giulio Dini și Francesco Branchini vor evalua și care este cea mai bună opțiune pentru jucător în campionatul 2022-2023. Duțu a apreciat interesul Fiorentinei, în timp ce departamentul tehnic al clubului viola a rămas impresionat de sezonul jucat de român în Serie C”, precizează FirenzeViola.

Antrenorul despre Duțu: ”Cred că va ajunge rapid în Serie A”

"E un băiat puternic, care are un potențial extraordinar. S-a descurcat bine în Serie C și cred că va ajunge rapid în Serie A. E un profesionist adevărat, are 190 cm înălțime, o tehnică foarte bună pentru un fundaș, o personalitate excepțională, greu de cerut ceva în plus de la un fundaș.

Fiorentina trebuie să îl țină atent sub observație, pentru, dacă este ajutat să se dezvolte corect, poate deveni un jucător important pentru echipă. Fiorentina ar trebui să-l prețuiască", l-a caracterizat pe Duțu, pentru Lady Radio, radioul fanilor Fiorentinei, Roberto Malotti, antrenorul de la Aquila Montevarchi.

Duțu este legitimat la Fiorentina din vara lui 2015.