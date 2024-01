Surpriză! Italienii anunță transferul lui Ionuț Radu

De când a ajuns la echipa din primul eșalon al Angliei, Ionuț Radu a fost utilizat în doar cinci partide, trei în Carabao Cup, iar două în Premier League.

Conform jurnalistului sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, OGC Nice a prezentat interes pentru Ionuț Radu, care a mai evoluat în Franța de-a lungul carierei sale la AJ Auxerre.

#OGCNice have shown interest in #Inter’s goalkeeper Andrei #Radu, who is currently at #Bournemouth on loan. #transfers