Rapid a cedat un jucător la o rivală din Superligă.

După ce a anunțat plecarea lui Alexandru Stan (18 ani) la CS Mioveni, în Liga 2, Rapid a cedat un jucător și către o rivală din Superligă.

Este vorba despre Ștefan Pănoiu (21 de ani), fotbalist crescut de Rapid și promovat la echipa de seniori în Giulești.

Pănoiu a prins 14 meciuri în acest sezon pentru cei de la Rapid, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze și un gol în Cupa României.

Ștefan Pănoiu s-a transferat la U Cluj

”Bun venit, Ștefan Pănoiu!

FC Universitatea Cluj l-a transferat pe mijlocașul de bandă dreaptă Ștefan Pănoiu, care vine sub formă de împrumut de la Rapid și va reprezenta o opțiune pentru postul de jucător Under 21. Jucătorul a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate”, se arată pe pagina oficială a lui U Cluj.

FC RAPID 1923, în această perioadă de transferuri

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Damjan Djokovic (FCSB / liber de contract), Ermal Krasniqi (CFR Cluj / 1 milion de euro), Florent Hasani (KF Tirana / 300.000 de euro), Borisav Burmaz (FK Vozdovac / 400.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Andrei Ciobanu (Poli Iași)

Plecări - Borja Valle (Ponferradina / contract reziliat), Juvhel Tsoumou (contract încheiat), Andrei Ciobanu (FC Voluntari / contract reziliat), Alexandru Stan (CS Mioveni, împrumutat)

Jucători puși pe lista de transferuri - Dragoș Grigore, Cătălin Cîrjan (împrumutat de la Arsenal)