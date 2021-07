"Super-Radu!" Ionut Radu a facut spectacol in poarta lui Inter si i-a adus prima victorie lui Inzaghi, la loviturile de departajare

Inter a jucat cu Lugano in Lugano Region Cup si s-a impus la loviturile de departajare.

Lugano a deschis scorul in minutul 30 prin Lovric, iar cinci minute mai tarziu avantajul a fost marit de Facchinetti. D'Ambrosio a redus din diferenta in minutul 38, rezultat cu care cele doua echipe au intrat la pauza.

Inzaghi a decis sa il trimita titular pe Handanovic in poarta lui Inter, insa in minutul 61 l-a trimis in teren pe Ionut Radu, la 2-2, dupa ce Satriano a reusit sa egaleze in minutul 54.

Meciul s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde Ionut Radu a fost decisiv si le-a aparat pe ultimele doua, iar Ranocchia a inscris golul victoriei pentru Inter.

Interventiile sale nu au trecut neobservate, iar cei de la Gazzetta dello Sport i-au laudat prestatia portarului roman.

"Nerazzurri castiga la loviturile de departajare datorita unui Super Radu!", a scris sursa citata.

Totodata, pe site-ul oficial al lui Inter, in descrierea meciului, prestatia portarului a fost extrem de apreciata.

"Radu este incredibil cu doua super-interventii. Interventiile minunate ale lui Radu la Guidotti si Covilo i-au dat sansa lui Ranocchia sa inchida meciul", se arata in cronica de pe site-ul lui Inter.