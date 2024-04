Situație complicată pentru Radu Drăgușin! Anunțul lui Ange Postecoglou despre rivalul fundașului român

Gazdele au deschis scorul prin autogolul lui Murillo, din minutul 15, iar oaspeţii au egalat în minutul 27, după reuşita semnată Chris Wood.

În partea secundă, doi fundaşi au marcat pentru Tottenham, ducând scorul la 3-1. Mai întâi a înscris Micky van de Ven, în minutul 52, pentru ca Pedro Porro să înscrie şi el, şase minute mai târziu.

Tottenham s-a impus cu 3-1 şi este pe locul patru în clasament, cu 60 de puncte. Nottingham Forest ocupă poziţia a 17-a, cu 25 de puncte. Fundaşul român a rămas pe banca de rezerve.

What a goal that is from Micky van de Ven ???? pic.twitter.com/3tXoGDceHi