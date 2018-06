"Sezonul viitor vreau sa joc in Champions League!" Razvan Marin, despre discutiile privind transferul la Roma

Presa italiana a scris in ultima perioada despre interesul Romei pentru Razvan Marin

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Prezenta lui Razvan Marin in capitala Italiei a alimentat speculatiile jurnalistilor italieni privind interesul clubului AS Roma pentru mijlocasul roman.

Marin spune ca a fost la Roma doar pentru recuperare dupa accidentarea suferita pe final de sezon. Nu se gandeste inca la un transfer.

"Am fost la Roma pentru tratament, impresarul meu Pietro este de acolo. Nu am negociat cu nimeni, am fost doar pentru tratament."

"Nu ma grabesc sa plec de la Standard, vreau sa joc in Champions League."

"Am avut un sezon bun la Standard, trebuie sa continui sa muncesc."

"Vom juca in turul 3 preliminar Champions League si imi doresc foarte mult sa ajung cu Standard in grupe."

"Favorita de la Mondial? Imi doresc ca Spania sa castige. Daca nu, Brazilia sau Argentina."

"Sunt multi mijlocasi pe care ii urmaresc, dar cel mai mult imi place de Iniesta", a spus Razvan Marin.