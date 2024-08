Scoțienii, uimiți de tratamentul la care este supus Ianis Hagi la Rangers: ”Sunt șocat, se poartă foarte urât cu el!”

Fiul legendarului Gică Hagi este pe punctul de a-i părăsi pe scoțieni, însă decizia celor de la Rangers de a-l trimite la echipa a doua scad drastic șansele unui transfer important, cel puțin asta este opinia jurnaliștilor din Scoția.

Jurnaliștii scoțieni Daniel Car și Keith Jackson au analizat situația lui Ianis Hagi la Rangers și s-au declarat șocați de felul în care internaționalul român este tratat de conducerea și staff-ul tehnic al grupării de pe Ibrox Park, mai ales în contextul în care aceștia vor să obțină o sumă de transfer.

”Te uiți că un jucător precum Hagi este acolo și îmi imaginez că dacă o echipă ar fi fost interesată de el, ar fi plecat până acum. Există chiar zvonuri că Rangers ar vrea să îl lase să plece gratis. Pare bizar.

Este un profesionist, fost la EURO în această vară. A fost un jucător foarte talentat”, a spus Daniel Caw la emisiunea Record Sport’s Hotline.

Keith Jackson s-a întrebat apoi de ce ar plăti un club o sumă destul de mare de bani pentru un jucător despre care Rangers consideră că nu este suficient de bun pentru a face măcar parte din lotul primei echipe.

”Exact, de asta spun că este foarte ciudat. Ai un jucător care a fost la EURO, jucătorul care a rezistat cel mai mult la turneul final din campionatul Scoției. Este definiția unui jucător transferabil, iar Rangers pare că se poartă urât cu el, lăsându-l la a doua echipă, spunându-i că nu este suficient de bun să intre în primul 11.

De fapt, ei se îndepărtează astfel de orice sumă de transfer pe care sperau că o pot obține. Sunt șocat, nu înțeleg. Nu pot înțelege niciun argument pentru care el nu este, cel puțin pentru moment, cât timp mai este jucătorul lui Rangers, parte din vestiar.

Cred că el poate contribui, de fapt, știu că el poate contribui. Deci este foarte, foarte ciudat. Cred că la început vorbeau despre o ofertă de aproximativ trei milioane de euro de la Fiorentina.

Cu cât se întârzie, cu cât ne apropiem de finalul perioadei de transferuri și cu cât are mai puține minute jucate, dacă aș fi Fiorentina, m-aș întreba de ce s-ar aștepta cineva să plătesc trei milioane de euro pentru un jucător despre care tu crezi că nu este destul de bun pentru prima echipă. Este nebunesc”, a completat Keith Jackson.

