Ronaldo Deaconu a avut o escapadă la Shaanxi Changan, însă din cauza unor probleme financiare, fotbalistul a fost nevoit să plece la o altă echipă și a semnat în Polonia!

Ronaldo Deaconu e direct: „În Polonia te opresc copiii pe stradă și-ți cer autograf!” Ce a spus despre prima sa reușită la noua echipă

După 15 goluri disputate pentru Kielce în campionat, a venit și golul pentru Ronaldo Deaconu. Românul a înscris o superbitate și a adus trei puncte importante pentru echipa sa.

Fotbalistul a vorbit despre reușita respectivă, evidențiind motivul pentru care primul său gol a apărut atât de târziu. De asemenea, Deaconu a avut câteva precizări referitoare și la fotbalul polonez.

„Da, cu siguranță. Campionatul polonez este în anticamera campionatelor de top din Europa. Este o țară cu niște condiții foarte bune, stadioane noi, spectatori care iubesc fotbalul. Și oamenii din fotbal sunt respectați. Pe stradă te opresc copiii și-ți cer autografe! Este un fotbal bazat mult pe fizic. În ultimul timp, au adus mulți jucători portughezi, spanioli, să balanseze lucrul acesta.

În prima parte a sezonului noi am jucat un fotbal conservativ. Ne-am apărat mult, am stat la cutie, ca o echipă mică, cu o mentalitate mică. Însă, în iarna asta, au fost aduși jucători de calitate, cum ar fi Marius Briceag. Mă bucur mult că am reușit să marchez și mă bucură stilul de joc pe care-l jucăm. E mai ofensiv față de anul trecut și e mai pe stilul meu”, a spus Ronaldo Deaconu la televiziunea Digi Sport.

Golul superb înscris de Ronaldo Deaconu cu Lechia

Ronaldo Deaconu și Marius Briceag au fost titulari în meciul cu Lechia. Atacantul român a fost și autorul singurului gol al meciului, o reușită spectaculoasă cu care a adus trei puncte importante echipei sale.

Deaconu a primit de la Nono în banda dreaptă, a avansat cu balonul la picior până în apropierea careului de 16 metri și a șutat puternic, învingându-l pe portarul oaspeților.

În urma victoriei, Korona a urcat pe locul 16 din 18 în clasament, având 20 de puncte obținute în 21 de meciuri jucate. Pentru Ronaldo Deaconu, reușita de sâmbătă seară a însemnat și primul gol marcat alături de Kielce de la transfer.