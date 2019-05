Razvan Marin, ramas bun SENZATIONAL de la Standard Liege! Colegii s-au pus in genunchi, fanii in delir! VIDEO

Razvan Marin a avut parte de o despartire de vis la Liege.

Transferat de Ajax cu 12,5 milioane de euro, Razvan Marin si-a luat ramas bun de la Standard Liege in cel mai frumos mod posibil: doua goluri in partida cu Brugges pentru o victorie cu 2-0.

Standard nu mai are sanse la titlu si lupta pana in ultima etapa pentru locul 3 si calificarea in Europa League, insa fanii i-au aplaudat la scena deschisa pe jucatori. Razvan Marin a avut parte de ovatii speciale, fiind unul dintre favoritii fanilor. Marin a marcat 10 goluri in acest sezon si a resit si noua pase decisive!

Standard mai are un meci in deplasare cu Genk in ultima etapa si are nevoie de un rezultat mai bun decat Antwerp pentru a merge in cupele europene.