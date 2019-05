"Incredibil! Incredibil! Incredibil!" Dubla Razvan Marin la ultimul meci in fata fanilor lui Standard, a doua reusita e o BIJUTERIE! Sut SUPERSONIC de la peste 35 de metri

La ultimul meci in fata propriilor fani, Razvan Marin a reusit o dubla!

Razvan Marin a avut o prestatie fantastica in ultimul sau meci pe teren propriu pentru Standard Liege! Marin a marcat cele 2 goluri ale echipei sale in victoria cu 2-0 in fata celor de la Club Brugge! Standard s-a impus desi a jucat inca din minutul 30 cu un om in minus dupa eliminarea fostului dinamovist, Collins Fai.

Prima reusita a lui Razvan Marin a venit din penalty in minutul 68, pentru ca in minutul 89 Marin sa reuseasca o executie fantastica! Mijlocasul roman a trimis un sut extraordinar de la 35 de metri din lovitura libera iar portarul celor de la Brugge nu a putut sa intervina! Comentatorul nu a putut decat sa repete cuvantul "incredibil", surprins si el de executia lui Marin.

Marin a ajuns la 11 goluri si 8 pase de gol pentru Standard in acest sezon. El a fost cumparat deja cu 12.5 milioane de euro de noua campioana a Olandei, Ajax Amsterdam.



Genk e campioana

Victoria celor de la Standard Liege le-a adus titlul celor de la Genk, al 4-lea din istoria clubului! Cu o etapa inainte de final, Genk are un avans de 4 puncte fata de Brugge. Rezultatul obtinut de Standard o duce pe echipa lui Razvan Marin pe loc de Europa League.

In ultima etapa, Standard joaca pe terenul noii campioane, Genk.