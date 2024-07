Southgate și-a anunțat decizia, marți, la prânz. "Sunt un englez mândru, a fost onoarea vieții mele să joc pentru Anglia și să fiu selecționerul Angliei. A însemnat totul pentru mine și am dat absolut tot. Acum este timpul pentru schimbare, pentru un nou capitol", a spus tehnicianul, citat de BBC.

Gareth Southgate antrena naționala Angliei din septembrie 2016, iar la ultimele două ediții de Campionat European a dus echipa până în ultimul act. Ambele finale au fost pierdute: la loviturile de departajare contra Italiei, în 2021, și în 90 de minute împotriva Spaniei (1-2), în 2024.

