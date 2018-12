Razvan Lucescu a luat foc in Grecia: "Gasiti-l pe bastardul care a facut-o!" Decizia care l-a infuriat pe antrenorul roman

Razvan Lucescu a ajuns la capatul rabdarii in Grecia.

PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a reusit sa incheie anul pe primul loc in campionatul din Grecia si s-a impus si in grupa din Cupa Greciei.

Dupa victoria 6-0 in Cupa cu Aittios Spata, PAOK trebuia sa joace duminica cu Giannina, insa toata etapa a fost amanata din cauza grevei arbitrilor.

Toata nebunia a inceput dupa ce arbitrul Thanasis Tzilos a fost atacat in fata casei de patru persoane si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

"Este incredibil ceea ce s-a intamplat. Traiesc de cinci ani in Grecia si, din nefericire, constat ca tot mai des apar astfel de incindente grave. In fiecare sezon se opreste campionatul, nu e normal, s-a intrecut orice fel de limita. Sper ca politia greaca sa-si faca treaba si sa-l aresteze pe bastardul care a facut-o. Dar pe de alta parte, nu e de datoria mea sa spun cand sa jucam, Liga decide in astfel de situatii", a fost reactia lui Lucescu, potrivit GSP.