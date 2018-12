Razvan Lucescu are din nou probleme in Grecia! Ultima etapa din 2018 a fost amanata! Care este motivul

Federatia de Fotbal din Grecia a decis sa amane ultima etapa din 2018.

Echipa lui Razvan Lucescu, Paok Salonic, nu va mai disputa ultima etapa din 2018. Paok ar fi trebuit sa joace in weekend cu echipa de pe locul 12, Giannina, meci ce va fi programat pentru luna inauarie.

Motivul pentru care Federatia de Fotbal din Grecia a decis sa amane ultima runda din 2018 este greva arbitrilor, care au anuntat oficialii ca nu vor mai participa la meciuri pana pe data de 4 ianuarie. Acestia au decis sa intre in greva in semn de solidaritate pentru un coleg ce a fost batut de huligani in fata casei sale.

Razvan Lucescu si Alin Tosca vor disputa joi meciul din Cupa Greciei, cu Aittitos Spata. Gruparea din Salonic este pe primul loc in campionat, cu 38 de puncte, cu opt mai multe decat locul doi, ocupat de rivalii de la Olympiacos.