Florin Răducioiu e hotărât! Gestul pe care e dispus să-l facă pentru ca Drăgușin să ajungă în primul „11” la Tottenham

Tottenham a obținut o victorie importantă sâmbătă, 3-1 cu Crystal Palace, dar situația lui Radu Drăgușin rămâne o problemă. Fundașul central român nu a reușit să se impună în echipa lui Antonio Conte și a adunat doar 20 de minute în Premier League în acest sezon.

Răducioiu, care a jucat în Anglia la West Ham United în anii '90, este îngrijorat de lipsa de meciuri a lui Drăgușin: "E foarte greu pentru Radu. Eu am fost în Anglia și din păcate am jucat puțin, pentru că nu a fost un campionat pentru calitățile mele, nu m-am regăsit, pur și simplu a fost foarte complicat. Am eșuat, am și declarat asta, am stat șase luni de zile", a spus Florin Răducioiu la Primasport.

Fostul atacant consideră că Drăgușin are calitățile necesare pentru a se impune la Tottenham, dar are de luptat cu o concurență acerbă: "Atenție mare, pentru că acești doi jucători, în acest sistem pe care îl joacă antrenorul lui Tottenham, sunt doi jucători fantastici. Astăzi, până și Romero a dat gol. Este extraordinar jucător, un jucător așa de puternic, așa de rapid și așa de precis în pase. Nu va fi simplu pentru Radu Drăgușin, pentru că, repet, are în față doi jucători fantastici."

Răducioiu este atât de preocupat de situația lui Drăgușin, încât este gata să meargă la Londra pentru a-l întreba direct pe Antonio Conte când va primi șanse românul: "Nu știu ce se va întâmpla, dar e greu să cred că va juca. Putem foarte bine să trimitem un coleg de al nostru la o conferință de presă, dacă vreți mă duc eu. Îl întreb pe antrenor, la următorul meci la Londra și o să îl întreb: 'Sunt Florin Răducioiu, nu ziarist, reprezint Prima Sport, referitor la conaționalul meu, pe care îl stimez foarte mult, când credeți că poate juca jucătorul nostru, în perspectiva Campionatului European care ne așteaptă?' și să vedem ce va spune."

Drăgușin nu prinde minute la Tottenham

Radu Drăgușin a jucat până acum în trei meciuri ale lui Tottenham, însă niciodată mai mult de 10 minute.

După transferul de la Genoa pentru 25+5 milioane de euro, el a fost folosit în meciurile din Premier League cu Manchester United (2-2), Brentford (3-2) și Everton (2-2), când a fost introdus pe final.