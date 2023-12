Radu Drăgușin, transfer în Premier League: "Suntem din ce în ce mai aproape"

Florin Manea anunță că poartă discuții cu trei cluburi din Premier League - Newcastle, Arsenal și Tottenham - pentru transferul lui Radu Drăgușin, care are șanse să se materializeze inclusiv în fereastra de mercato din ianuarie. Pentru cedarea fundașului român, Genoa și-ar dori aproximativ 30 de milioane de euro.

Florin Manea: "Suntem din ce în ce mai aproape de transferul lui Drăgușin"

Drăgușin va fi urmărit din tribună de mai mulți reprezentați ai unor cluburi din Europa la partida Genoa - Juventus, care se joacă în această seară, în Serie A. Florin Manea spune că nu este exclus nici rămânerea lui Drăgușin în Italia, însă la AC Milan, care este și ea interesată de serviciile internaționalului român.

"El e un lider. La 21 de ani s-a impus și conduce apărarea celor de la Genoa. Asta îmi spunea și Gilardino. Acum nu știu cât e de lider la națională, că n-am stat în vestiar, dar în timpul jocului e un lider, care strânge băieții lângă el. Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă.

Sunt foarte multe cluburi la meci. Nu știm dacă Genoa va fi de acord să-l lase să plece acum, dar suntem aici să discutăm. Vreau să spun că 100% până în vara viitoare, Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume. El își dorește în Premier League, dar să știți că Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo. Ei trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Genoa, că pretențiile lor sunt foarte mari. Noi avem pe masă o ofertă de prelungire a contractului.

Ne-am înțeles, dar am zis că dacă vine un club, care, dacă ne place, vrem să plecăm și să ne lase în jurul la 30 de milioane de euro", a spus Florin Manea, la Fanatik.