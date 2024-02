Everton - Totteham s-a încheiat 2-2! Radu Drăgușin a fost introdus abia în minutul 89

UPDATE 16:30

Everton - Tottenham s-a încheiat 2-2. Cele două echipe s-au duelat în etapa #23 din eșalonul de top al Angliei, pe ”Goodison Park” din Liverpool.

Richarlison (4', 41') a înscris o ”dublă” pentru Spurs, în timp ce Jack Harrison (30') și Jarrad Branthwaite (90+4') au marcat pentru trupa din Merseyside.

În minutul 89, Radu Drăgușin a fost introdus pe suprafața de teren de către Ange Postecoglou, antrenorul londonezilor, în locul lui Pierre Emile Hojbjerg.

UPDATE Chiar de ziua lui (astăzi împlinește 22 de ani), Radu Drăgușin începe meciul cu Everton tot de pe banca de rezerve. Din nou, cuplul de fundași centrali este Romero - Van de Ven.

