George Puscas a ramas blocat in Anglia din cauza pandemiei: "Nu am putut sa plec in Romania!" Cum se descurca in carantina atacantul roman 

George Puscas (23 ani) se afla in Anglia, de unde nu a putut pleca din cauza pandemiei de coronavirus.

Atacantul lui Reading se afla in carantina, insa cauta sa isi ocupe timpul tot mai mult cu antrenamente pentru a se mentine in forma. Intr-un interviu pentru Digi Sport, Puscas a spus si motivul pentru care nu s-a intors in tara in momentul in care a fost declarata pandemia.

"Clubul ne-a dat un program, dar fiecare mai face in plus ceea ce ii place. Astazi m-am gandit sa alerg pe afara. Voiam sa merg la terenul de antrenament, insa probabil este totul inchis. Am reusit sa ma infiltrez intr-o zi in care nu m-a vazut nimeni si am facut niste alergari pe 100 de metri.

Deocamdata s-a anuntat doar carantina aici, adica sa stam inchisi. Abia acum incepe si aici ceea ce s-a intamplat in alte tari acum zece zile. Eu sunt singur, nu am contact cu lumea, nu cred ca as avea ce sa patesc.

Pe noi ne-au anuntat prima oara ca avem liber o saptamana si nu puteam sa plec in Romania, pentru ca daca ramaneam in carantina nu puteam sa ma intorc. Dupa saptamana respectiva, am ajuns la antrenament si ne-au anuntat ca se prelungeste cu inca 10 zile.

Dupa, am inceput sa ma gandesc ce voi face singur, am zis ca mai bine ma duc in Romania si imi petrec timpul cu familia. Doar ca imi spuneau ca e posibil sa se opreasca avioanele, sa se blocheze granitele, iar deocamdata sunt tot aici. Nu stiu daca voi mai ajunge acasa, pentru ca nu ne vor anunta ca avem liber o luna", a spus George Puscas pentru Digi Sport.