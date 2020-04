George Puscas a implinit 24 de ani, iar Reading i-a transmis un mesaj in limba romana! 

Atacantul isi sarbatoreste azi ziua de nastere.

George Puscas, jucatorul nationalei, dar si lui Reading, a implinit 24 de ani, iar oficialii formatiei engleze nu au ratat ocazia sa-i transmita un mesaj in limba romana pe contul oficial de Twitter al clubului. "La multi ani, George Puscas", se arata in mesajul alaturat unei fotografii cu romanul.

La mulți ani, George Puscas! ???????? Many happy returns to our Romanian striker! ???????? ???????? ???????? pic.twitter.com/0Bk7UfGsG8 — R e a d i n g F C (@ReadingFC) April 8, 2020

George Puscas a ajuns la Reading in vara lui 2019, dupa ce englezii au platit 8 milioane de euro catre Inter. In primul sezon in Anglia, romanul are 9 goluri si o pasa decisiva, in 29 de meciuri jucate.