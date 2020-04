Primele declaratii ale lui Latovlevici dupa ce a fost DAT AFARA de la Kisvarda fiindca s-a intors in Romania

Iasmin Latovlevici si Gheorghe Grozav au fost dati afara de la Kisvarda dupa ce au ales sa revina in Romania din cauza pandemiei de coronavirus.

Clubul a anuntat saptamana aceasta rezilierea contractelor celor doi din cauza faptului ca au parasit tara. Iasmin Latovlevici nici nu apucase sa joace in tricoul Kisvardei, unde s-a transferat in luna februarie.

"Ni s-a dat un program pentru acasa, pana la noi ordine, am plecat in Romania. Mi-era greu fara ai mei acolo. Am primit pe mail si s-a incheiat totul. Am plecat acasa pentru ca 'Doamne fereste!' se imbolnavea cineva din familie, ce faceam? Ne tratam prin telefon? Poate pateam eu ceva, ce sa fac prin strainatatea. Acasa este mai simplu si sunt si eu mai linistit. Am vrut acasa, cu familia. Acolo nu aveam pe nimeni. Acum sunt liber de contract, ma pregatesc sa fiu bine la vara", a declarat Iasmin Latovlevici pentru Gazeta Sporturilor.