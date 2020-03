BREAKING NEWS: Grozav si Latovlevici, dati afara de la Kisvarda dintr-un motiv uluitor! Ce au facut in timpul pandemiei de coronavirus

Situatie fara precedent in Ungaria, unde Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au fost dati afara e la echipa.

Cei doi jucatori romani au ales sa plece acasa in timpul pandemiei de coronavirus, gest pe care clubul maghiar l-a perceput ca o iresponsabilitate, iar contractele celor doi au fost incheiate, dupa cum a comunicat clubul pe site-ul oficial.

"Cei doi jucatori au calatorit in Romania fara permisiune. Nu este doar o incalcare a regulamentului intern al clubului, dar si a contractelor, punand in pericol sanatatea coechipierilor, dar si a rudelor lor.

In acest caz, nu putem accepta situatii care pun in risc clubul. Iresponsabilitatea lor nu corespunde cu aspiratiile clubului si securitatea acestuia. Toate aceste lucruri demonstreaza o incalcare a contractului pe care noi nu o putem tolera. In aceasta situatie, oricat de mult ne-a ajutat Gheorghe Grozav in trecut, gestul este de neiertat. Ii multumim pentru ce a facut pentru noi, nu ii luam meritele. Iasmin Latovlevici inca nu a avut ocazia sa joace", au scris cei de la Kisvarda in comunicat.