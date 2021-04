Presa din Italia a facut anuntul: ce se intampla cu Mihaila dupa accidentarea suferita! Decizia luata de D'Aversa in cazul lui Man pentru meciul cu Cagliari

Valentin Mihaila (21 ani) a acuzat probleme medicale la revenirea de la nationala si a fost indisponibil pentru ultimele meciuri ale Parmei.

Fotbalistul roman nu a putut evolua din cauza unei accidentari suferite la muschii aductori, insa ParmaLive anunta ca s-a recuperat, iar joi ar urma sa participe la antrenamentul de grup.

Titular inainte de pauza internationala, Mihaila nu are mari sanse sa intre in primul 11 al lui Roberto D'Aversa pentru meciul cu Cagliari, insa ar urma sa intre in lot si sa fie trimis pe teren din postura de rezerva.

Sursa citata anunta ca antrenorul penultimei clasate din Serie A il va titulariza din nou pe Dennis Man si pregateste o 'surpriza' in ceea ce priveste tactica, acolo unde ar urma sa ii trimita in teren pe Graziano Pelle si Cornelius in linia ofensiva.

14 meciuri a bifat Mihaila in acest sezon pentru Parma, in care a reusit sa inscrie si trei goluri si sa ofere si doua assist-uri. Extrema romana a fost transferata in toamna de la Craiova, iar italienii au platit 8.5 milioane de euro in schimbul sau.