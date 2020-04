Claudiu Keseru semneaza! "S-au inteles in mare parte!" Ce decizie a luat atacantul nationalei

Claudiu Keseru este la un pas sa semneze un nou contract.

In ciuda ofertei din Qatar pe care a avut-o recent, Claudiu Keseru a ales sa semneze prelungirea cu Ludogorets. Anuntul a fost facut chiar de colegul sau din Bulgaria, Cosmin Moti.

"Din ce am inteles de la Claudiu si de la club, ei in mare parte s-au inteles pentru prelungirea contractului. Probabil mai sunt unele mici detalii de pus la punct. Eu m-as bucura sa ramana in continuare aici si sper sa mai vina romani", a spus Moti pentru Telekom Sport.

Actuala intelegere a lui Keseru expira in vara acestui ani. Atacantul de 33 de ani a sosit in Bulgaria in 2015, cand venea de la Al Gharafa.

Fanii au insistat si ei pentru pastrarea lui Keseru la Razgrad.