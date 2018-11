Parada FANTOMA a lui Pantilimon! Faza pe care nimeni n-a inteles-o! Ce a facut la ultimul meci. VIDEO

Costel Pantilimon a atras atentia cu o parada imaginara.

Pantilimon si-a gasit locul la Nottingham Forest, in liga a doua engleza, dupa o perioada fara succes petrecuta la Deportivo la Coruna. Portarul roman e titular in Championship, iar recent a oferit o faza curioasa. Englezii se intreaba ce a vrut sa apere Pantilimon la o faza in care a plonjat cu disperare catre o minge care iesise deja in afara terenului.

Forest e pe locul 7 in liga a doua engleza, cu sanse mici de promovare.