Cel mai tare clip pe care il poti vedea: un karatist chinez sparge 100 de caramizi in 37 de secunde! VIDEO

Un maestru kung fu din China a reusit o performanta rara.

Wang Hua, un maestru in artele martiale din sudul Chinei, a fost surprins de camere intr-un moment incredibil. Acesta a spart 100 de caramizi cu mainile goale in doar 37 de secunde! In acest clip, karatistul si-a doborat propriul record, de 50 de caramizi in 40 de secunde! Imaginile au fost capturate in Bijie City, provincia Guizhou, pe 5 noiembrie.

Source: Kung fu master smashes 100 bricks in 37 seconds by Newsflare