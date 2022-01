Opriți numărătoarea! Pușcaș a înscris în campionat după aproape nouă luni! Cinci goluri în 25 de minute la meciul lui Reading

Duelul a fost unul de-a dreptul încins, cu goluri înscrise pe bandă rulantă în prima repriză. Scorul a fost deschis de Reading, din minutul 5, prin Joao, însă oaspeții au egalat în minutul 9, prin Sinani, iar șase minute mai târziu au trecut în avantaj, prin Ward.

Trimis titular, George Pușcaș a reușit să spargă gheața în campionat, în acest sezon, iar în minutul 23, lansat ideal de Swift, l-a învins pe portarul advers cu un șut trimis pe jos, la colțul lung. Astfel, atacantul român a restabilit egalitatea pentru echipa sa.

