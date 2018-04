Olaroiu, primul pas gresit in China! Gol marcat dramatic in minutul 84! VIDEO

Cosmin Olaroiu a facut primul pas gresit in China cu Jiangsu Suning.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Jiangsu Suning a obtinut doar o remiza in partida cu Tianjin Quanjian, scor 1-1, asta dupa doua victorii consecutive cu antrenorul roman pe banca.

Platit de chinezi cu 7 milioane de euro pe sezon, Olaroiu are misiunea de a readuce echipa in lupta pentru titlu. Tianjin a deschis scorul in minutul 5 prin Wang Tongpo, in timp ce Boakye a adus egalarea pentru Jiangsu cu 6 minute inainte de final.

Echipa lui Olaroiu e pe locul 5 in clasament, cu 10 puncte, 8 mai putine decat liderul Shanghai SPIG.