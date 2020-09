Ocazie imensa pentru Dragus! Atacantul roman e anuntat titular pentru meciul cu AC Milan din Serie A

Crotone joaca pe teren propriu cu AC Milan in a doua etapa din Serie A.

Denis Dragus (21 de ani) ar putea fi trimis titular in meciul cu AC Milan, dupa ce a debutat deja in etapa trecuta, anunta Tuttomercatoweb.

Tanarul atacant transferat in vara la Crotone nu a prins multe minute in infrangerea cu Genoa, insa ar putea incepe inca din primul minut in partida cu AC Milan de pe teren propriu.

AC Milan nu a mai pierdut de 20 de meciuri, iar misiunea echipei lui Dragus pare imposibila, tinand cont de infrangerea cu Genoa din etapa trecuta, echipa care sezonul trecut s-a luptat sa scape de retrogradare. Insa, Milan are o absenta de marca in lot, Zlatan Ibrahimovic nu va fi pe teren dupa ce a fost infectat cu Covid-19.