"U" CLUJ - CS MIOVENI 2-2 | Falub a luat FOC la finalul partidei si a sarit sa ia la bataie un jucator! "Daca are vreo problema, o rezolvam!" FOTO

U Cluj a remizat, scor 2-2, pe teren propriu cu CS Mioveni.

U Cluj se afla intr-o situatie deloc pe placul conducerii si fanilor. Nu a mai castigat de 5 meciuri in campionat si ocupa locul 17 in clasament dupa 12 meciuri. Astazi, echipa antrenata de Adrian Falub, a remizat, scor 2-2 cu CS Mioveni, golul egalarii venind pe finalul partidei prin Dican. Cosereanu a deschis scorul in minutul 5, stabilind si scorul pauzei. In minutul 52 Goga a egalat din penalty, iar in minutul 77, Anghelina a reusit un gol superb dintr-o lovitura libera de la marginrea careului.

La finalul partidei, Adrian Falub a luat foc si era la un pas sa se ia la bataie cu capitanul oaspetilor, Burnea. Falub a explicat aceasta iesire dupa meci si spune ca el s-ar fi dus sa vorbeasca cu arbitrii, dar capitanul celor de la Mioveni a inceput sa il injure.

"Cand ai un asemenea arbitraj e dificil sa castigi meciuri. Vine si injura antrenorul advers, eu voiam sa vorbesc cu arbitrii, el a venit si mi-a vorbit urat! Daca are vreo problema sa vina sa o rezolvam. Eu nu am injurat niciodata niciun jucator. Eu nu pot sa inteleg cum a condus arbitrul meciul. Poate nu stiu eu arbitrajul. Ce fel de arbitraj e asta? La meciul de la Constanta am avut un arbitru care ne-a arbitrat in 5 meciuri de 3 ori. Nu suntem respectati, nu ne mai respecta nimeni, si cu programarile si cu arbitrajele. Suntem de rasul lumii. Echipa asta e de locul pe care e? Trebuie sa curatam noi tot ce s-a facut in ultimul timp. Cand vezi ca nu poti sa castigi un meci, cat sa te mai incurajeze fanii?, a declrat Falub la finaul partidei.

Falub: "Ce orgolii sa avem cu FCSB?"



Antrenorul celor de la U Cluj a vorbit si despre meciul cu FCSB din cupa Romaniei.

"Eu nu am venit sa mint pe nimeni aici, suntem intr-o situatie dramatica, asta e realitatea, asta e diferenta. Vom face o organigrama noua in iarna. Avem prgolii cu FCSB in momentul asta? Noi suntem intr-o situatie dramatica in campionat. Avem orgolii cu FCSB? Ce orgolii sa avem?", a mai spus Falub