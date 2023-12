Nu-l ratează nimeni! Cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăgușin de la o publicație de succes din Italia

Transferat definitiv de Genoa în această vară de la Juventus, Radu Drăgușin este dorit de cluburi mari din Europa, după ce a impresionat cu prestațiile sale solide.

Fundașul român a ajuns titular indiscutabil în echipa națională, contribuind la calificarea la EURO 2024, dar și la echipa de club, acolo unde s-a remarcat cu evoluții sigure în toate meciurile.

Situația lui Radu Drăgușin, prezentată de jurnaliștii de la GOAL

Ediția din Italia a celebrei publicații a realizat potretul tricolorului, punând în evidență momentul de cotitură din cariera acestuia, după o perioadă nefastă la Juventus.

"După câteva sezoane de ucenicie, fostul fundaș al lui Juventus s-a impus la Genoa sub îndrumarea lui Alberto Gilardino.

După doi ani, Radu Drăgușin a trecut de la o necunoscută la o certitudine absolută, iar succesul său a stârnit interesul mai multor cluburi importante.

În decembrie 2022, Alberto Gilardino a ajuns la Genoa, iar fundașul român a devenit punct fix în echipa de start. Disponibil atât ca fundaș central, cât și ca bandă stânga, a reușit să se impună și în Serie A", au notat jurnaliștii italieni.

Radu Drăgușin: "Este un sentiment frumos că sunt remarcat de alte echipe, dar scopul e să mă dezvolt la Genoa"

Întrebat despre numeroasele zvonuri privind transferul său, Radu Drăgușin a spus într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro că nu are probleme de concentrare din acest motiv, iar în prezent se gândește doar la Genoa, formație la care este titular meci de meci.

"Este un sentiment frumos să știi că ceea ce faci o faci bine, iar alte echipe remarcă acest lucru, dar pentru mine lucrul acesta nu este personal. Scopul meu e să mă dezvolt cât mai bine la Genoa și să facem un campionat cât mai bun.

Pentru mine nu e greu să stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt obișnuit de mic. Am jucat la juniori la Juventus, apoi m-am dus în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari și nu cred că voi ajunge niciodată.

Eu nu am un model, dar pot să spun că am avut ocazia foarte mari de a juca alături de unul dintre cei mai mari jucători din lume la Juventus. Acest lucru cu siguranță mi-a dat niște modele pe care le-am avut în fiecare zi în față și am putut fura ceva de la fiecare", a spus Radu Drăgușin, pentru PRO TV și Sport.ro.



