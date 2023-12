Radu Drăgușin: "Este un sentiment frumos că sunt remarcat de alte echipe, dar scopul e să mă dezvolt la Genoa"

Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, a declarat că mai multe echipe de top ar vrea să îl transfere pe fundaș, iar cele mai avansate discuții ar fi fost purtate cu Tottenham. În același timp, internaționalul român are pe masă și o ofertă de prelungire a contractului de la Genoa, astfel că nu este exclus ca Drăgușin să rămână la actuala echipă până la finalul acestui sezon.

Întrebat despre numeroasele zvonuri privind transferul său, Radu Drăgușin a spus într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro că nu are probleme de concentrare din acest motiv, iar în prezent se gândește doar la Genoa, formație la care este titular meci de meci.

"Este un sentiment frumos să știi că ceea ce faci o faci bine, iar alte echipe remarcă acest lucru, dar pentru mine lucrul acesta nu este personal. Scopul meu e să mă dezvolt cât mai bine la Genoa și să facem un campionat cât mai bun.

Pentru mine nu e greu să stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt obișnuit de mic. Am jucat la juniori la Juventus, apoi m-am dus în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari și nu cred că voi ajunge niciodată.

Eu nu am un model, dar pot să spun că am avut ocazia foarte mari de a juca alături de unul dintre cei mai mari jucători din lume la Juventus. Acest lucru cu siguranță mi-a dat niște modele pe care le-am avut în fiecare zi în față și am putut fura ceva de la fiecare.

Asta e firea mea. Eu nu sunt o fire vulcanică. Îmi place să fiu calm și cu picioarele pe pământ. Nu dramatizez", a spus Radu Drăgușin, pentru PRO TV și Sport.ro.