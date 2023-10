Nu e FCSB! Nicolae Stanciu a dezvăluit care e echipa la care „s-ar întoarce 100%”: „Aș juca oricând acolo!” 

Căpitanul naționalei României a fost transferat de Damac de la Wuhan Three Towns. Arabii au plătit 2.5 milioane de euro în schimbul său, iar Stanciu nu a întârziat să își arate calitatea. Mijlocașul a reușit două goluri și două assist-uri în patru meciuri jucate alături de echipa pregătittă de Cosmin Contra.

De-a lungul carierei, fotbalistul român a evoluat la alte opt cluburi, printre care și FCSB, de unde s-a lansat în fotbalul internațional, însă doar la unul singur s-ar întoarce fără să stea pe gânduri.

Singurul club la care Nicolae Stanciu s-ar întoarce imediat

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul român a fost întrebat despre aventura în Cehia, de la Slavia Praga și dacă și-ar dori să revină acolo. Nicolae Stanciu a spus că nu ar sta pe gânduri și „s-ar întoarce 100%” la Slavia.

„(n.r. dacă ar reveni la Slavia Praga) 100%. Aș juca pentru Slavia oricând. Am trăit acolo cele mai frumoase momente ale carierei și am avut parte de multe realizări în anii petrecuți acolo. Slavia are un loc special în inima mea. La fel și Praga, pentru că acolo s-a născut prima noastră fetiță”, a declarat Nicolae Stanciu pentru digisport.ro.

Nicolae Stanciu a fost vândut de Slavia Praga la Wuhan Three Towns în martie 2022, pentru 4 milioane de euro. Un an și jumătate a jucat la nou-promovata din China, alături de care a câștigat și titlul în prima ligă.