"Nu cred că se pune problema". Jucătorul împrumutat de FCSB în Turcia nu își dorește să mai revină în România 

200.000 de euro va trebui să plătească Umraniyespor către FCSB dacă vrea să-l transfere definit pe fotbalistul român care spune că nu-și dorește în momentul de față o revenire în fotbalul românesc.

"Mi-am dorit să merg într-un campionat mai puternic și Turcia are acest lucru plus că există o infrastructură sportivă mult mai solidă.

Am avut evoluții bune la FCSB și mi-am dorit să plec la o echipă unde să mă simt important și să joc mai mult. Am simțit că pot mai mult după acel meci cu Chindia, când am întors scorul, iar eu am marcat de două ori. Apoi n-am jucat! Dar nu-s supărat deloc pe ei. Ba chiar a fost o experiență frumoasă acolo.

Am mai vorbit cu domnul MM. M-a felicitat după ce am marcat. Mai țin legătura cu jucătorii cu care am avut o relație mai strânsă. Repet, celor de acolo n-am nimic să le reproșez. Îmi doresc să ia campionatul FCSB, până la urmă e echipa mea. Le țin pumnii strânși, am văzut că au revenit. Îi urmăresc cu drag.

Îmi doresc să joc cât mai mult aici. Deocamdată, am contract cu Steaua (n.r. - FCSB), iar dacă cei de acolo mă vor dori, voi reveni, dar nu cred că se pune problema. Eu de mic mi-am dorit să joc la Steaua, așa că nu m-ar deranja deloc să mai ajung acolo", a declarat Valentin Gheorghe, potrivit gsp.ro.

Valentin Gheorghe a jucat în 29 de partide în sezonul precedent pentru cei de la FCSB, pentru care a marcat de șase ori, cifră la care se mai adaugă și trei pase decisive.