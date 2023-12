Fundașul dreapta român Daniel Mare (16 ani), legitimat la Shamrock Rovers și prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a primit zilele trecute convocarea la naționala Under 17 a Irlandei, echipă care are drept obiectiv calificarea la Campionatul European din 2024 și care la ediția din acest an a ajuns până în sferturile de finală, fiind eliminată de Spania lui Lamine Yamal și Marc Guiu.

Mare a fost chemat pentru acțiunea din ianuarie a lotului irlandez, înaintea Turului de Elită din martie din Portugalia, acolo unde selecționata antrenată de Colin O’Brien se va lupta cu țara gazdă, Germania și Croația.

Este prima convocare la naționala Under 17 pentru fotbalistul născut în Dublin care deține dublă cetățenie, română și irlandeză.

Până acum, Daniel Mare a jucat titular pentru Irlanda la Under 15 și Under 16.

În plus, fundașul dreapta a semnat recent cu o agenție importantă din Marea Britanie, care are în portofoliu contracte cu fotbaliști de la Newcastle, Middlesbrough, Birmingham City sau Queens Park Rangers.

Daniel Mare pentru Sport.ro

”Am jucat până acum la o singură echipă de club, Shamrock Rovers, și de doi ani deja sunt la echipa națională a Irlandei, am avut meciuri cu Muntenegru, cu Polonia, cu Spania, acum cu Elveția...

Am înscris împotriva Elveției primul meu gol la națională, unde am jucat cu numărul 2, fundaș dreapta, dar la fel de bine pot să joc și pe un post mai ofensiv pe bandă, ca extremă”, declara Daniel pentru Sport.ro la începutul acestui an, completat de tatăl său:

”Noi suntem din Baia Mare, dar băiatul este născut la Dublin și are dublă cetățenie, română și irlandeză.

Cum nu ne-a contactat nimeni de la Federația Română de Fotbal, nu am avut de ce să ezităm când a venit prima convocare la naționala Irlandei”.

Daniel Mare la naționala Irlandei

4 meciuri (toate ca titular) la naționala Under 15

3 meciuri (2 ca titular) / 1 gol la naționala Under 16

Scoring your first international goal ???? A great moment for @ShamrockRovers’ Daniel Mare scoring his first goal for his country in a 1-1 draw against Switzerland ????????????????#IRLU16 | #COYBIG | #WeAreOne pic.twitter.com/q9zsevy8bO — Ireland Football ⚽️???????? (@IrelandFootball) February 18, 2023

Foto și video: Shamrock Rovers Academy, FA Ireland, arhivă personală