Raspunsul de ULTIMA ORA al lui Hagi dupa ce Mutu l-a facut 'PENIBIL": "I se potriveste mai mult lui decat mie!"

Hagi nu i-a ramas dator lui Mutu dupa atacul de astazi!

"E penibil sa-l acuzi pe Contra ca face selectia dupa alte criterii decat cele valorice", a spus Mutu.

"Cred ca i se potriveste mai mult lui decat mie. Sa-si faca el meseria, sa devina antrenor, pe urma vorbit. Nu cred ca Adi e in masura sa-mi spuna mie ce e profesionist si ce nu. Cred ca sunt un exemplu mai mare ca el. Pe Adi mizez la fel ca inainte, il voi sprijini. Dar, cum sunt tineri, trebuie sa vada, sa asculte. Noi suntem mai in varsta, ne spunem parerea. E bine sa asculte, poate are ceva de invatat. N-o sa mai spun nimic de echipa nationala, probabil creez o presiune.

Omul de succes creeaza o presiune. N-o sa mai zic nimic de nationala, ca n-am jucat acolo, n-am fost acolo, nu am voie sa vorbesc. Eu n-am nimic cu nimeni. Altii au ceva cu mine. Cand eu vorbesc, cand ma manifest, le creez o presiune. Sunt un tip cu personalitate. Nu pot fi comod niciodata. N-am fost nici in teren, nici in afara lui", i-a dat replica Hagi la Digisport.