Abia acum s-a aflat! Ce s-a intamplat cu adevarat dupa lupta dintre McGregor si Khabib! Un fan a sarit in mijlocul HAOSULUI: "Conor putea fi OMORAT!"

Fanul a sarit in cusca pentru a-l apara pe McGregor!

Nebunia de la finalul luptei dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov inca nu a fost elucidata complet. Comisia Atletica din Nevada urmeaza sa-i sanctioneze pe cei doi pentru cele 2 conflicte, cel din ring intre McGregor si staff-ul lui Khabib, si cel din afara custii intre noul campion UFC si staff-ul lui McGregor.

Un fan prezent la gala dezvaluie acum cum au stat lucrurile cu adevarat in ring. David Martin, 41 de ani, s-a aflat chiar la marginea custii si a fost surprins de camere cand a intrat in ring si s-a implicat in lupta lui McGregor cu staff-ul lui Khabib. Martin dezvaluie ca a vrut sa-l salveze pe McGregor de o "posibila lovitura care i-ar fi fost fatala!"

"Nu as spune ca adrenalina m-a condus. As spune ca patriotismul a facut-o. Am considerat ca Rusia ataca Irlanda. Am considerat ca sunt cativa rusi care ataca un luptator obosit si invins dupa lupta si era atacat de ceea ce credeam eu ca sunt fani rusi. Trebuia sa intervin" le-a spus David Martin celor de la USA Today. Martin este CEO-ul unei companii care lucreaza cu UFC-ul.