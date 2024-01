Tottenham va plăti 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri. De asemenea, Spurs îl va împrumuta la Genoa pe fundașul Djed Spence, londonezii urmând să acopere salariul.

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a explicat într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro de ce fundașul a preferat transferul la Tottenham în detrimentul celui la Bayern Munchen.

Printre motivele enumerat de agent se numără interesul mai vechi al lui Tottenham, faptul că oficialii londonezi s-au implicat foarte mult în realizarea acestei mutări, dar și visul lui Drăgușin de a evolua în Premier League.

INTERVIU Florin Manea: "A fost greu ca Drăgușin să refuze Bayern, dar și-a dorit mereu să joace în Premier League"

Cât de importantă e mutarea pentru Radu?

E o mutare foarte importantă nu numai pentru Radu, ci pentru tot fotbalul românesc. E bucuros că a ajuns aici. A fost o alegere extrem de dificilă să alegi între 4 cluburi de top. Fără să vrei îți rămâne inima împărțită, dar, până la urmă, asta a fost dorința lui, asta și-a dorit și a venit cu toată inima la Tottenham.

A fost greu să refuzați Bayern?

Pentru mine a fost extrem de greu (n.r - râde). Da, îți dai seama. E unul dintre cele mai mari cluburi din lume, dar partea sportivă și faptul că și-a dorit mereu să joace în Premier League au contat foarte mult. Plus faptul că directorul sportiv și patronul l-au dorit foarte tare și au făcut sacrificii ca să-l aducă aici.

Ce a făcut diferența între Tottenham și Bayern?

E greu să spun. Sunt plusuri și foarte puține minusuri. A fost un sentiment al lui, plus faptul că el era de două săptămâni concentrat la Tottenham. Bayern a apărut în ultima zi și trebuie să evaluezi, normal, pentru că e un club imens. Chiar i-am sunat dimineață pe cei de la Bayern și le-am comunicat decizia noastră. E ceva greu de explicat. A fost foarte greu să ne decidem.

Ce urmează pentru Radu?

Vizita medicală, iar apoi se va oficializa transferul. Sper să joace cât mai repede.

Poate chiar cu United?

Da, orice se poate. Depinde de antrenor. E foarte încântat să cunoască suporterii. Stadionul e magnific, o bază de pregătire incredibilă, o echipă super profesionistă. Suntem acum la bază și ne uitam cu Radu la diferența dintre ce a avut la Genoa și ce are aici. Sunt două lucruri total diferite. Oricum, Genoa i-a rămas în suflet. Avea un pic de regret. Au fost și lacrimi la despărțire. Oameni care au stat cu el un an și jumătate și care au fost în jurul lui chiar i-am văzut cu lacrimi în ochi. Am pierdut o grămadă de timp cu despărțirea asta de la Genoa, am întârziat și la avion, dar cei de la Tottenham nu s-au supărat. Ne-au așteptat cu brațele deschise.