Mircea Lucescu poate da lovitura carierei la 77 de ani! S-a întâlnit cu oficialii unui club de tradiție din Franța 

În ciuda avanziei lui Vladimir Putin (70 ani) în Ucraina, Mircea Lucescu (77 ani) a continuat să o pregătească în continuare Dynamo Kyiv. Iar după un star slab de sezon, antrenorul român a reușit să redreseze situația, și după 18 etape ocupă locul 4 în clasament, cu 33 de puncte, cu 9 puncte mai puțin decât liderul Shakhtar Donetsk, care are și un meci mai puțin.

Mircea Lucescu, ofertat de OGC Nice

Însă, aventura lui Mircea Lucescu la Dynamo Kyiv se poate sfârși în vară. Conform ProSport, tehnicianul este dorit de OGC Nice, club care l-a cumpărat pe Rareș Ilie (19 ani) de la Rapid pentru 5 milioane de euro. Oficialii echipei din Franța chiar s-ar fi întâlnit cu antrenorul român, în urmă cu trei săptămâni, în Polonia, pentru a-i prezenta întreg proiectul la care s-ar angrena.

Conform aceleiași surse, Mircea Lucescu nu s-a hazardat să le ofere un răspuns celor de la OGC Nice și le-a comunicat că la finalul acestui sezon va lua o decizie cu privire la viitorul său.

Mircea Lucescu a fost dorit și de Fenerbahce

Cel mai titrat antrenor român din istorie a fost dorit anul trecut și de Fenerbahce, însă a refuzat propunerea turcilor din solidaritate pentru Dynamo Kyiv și situația dificilă pe care o traversează.

„Nu-i pot trăda pe acești oameni. Fenerbahce m-a vrut, dar am spus nu. Locul meu este aici. După aproape un an de război, conflictul pare ceva normal acum. Te uiți pe cer și te gândești că în orice moment poți să vezi o rachetă. Auzim sunetele avioanelor în timpul meciurilor. Jucăm până alarmele sună, după care trebuie să așteptăm o oră ca situația să fie sub control. Nu știu cine ar fi făcut așa sacrificii în locul meu”, a mărturisit Mircea Lucescu în decembrie 2022.

De-a lungul carierei, Mircea Lucescu le-a pregătit pe Corvinul Hunedoara, naționala României, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Shakhtar Donetsk, Zenit, naționala Turciei și Dynamo Kyiv. A câștigat 37 de trofee în carieră și la nivel mondial este depășit doar de Sir Alex Ferguson (81 ani), care are 49 de titluri cucerite ca antrenor.