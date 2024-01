Fundașul central este legitimat la Genoa din iulie 2023, după ce clubul din Serie A l-a achiziționat definitv de la Juventus, pentru 5,5 milioane de euro.

Cotat la 20 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Radu Drăgușin a semnat în vară un contract valabil până la finele sezonului 2026/2027 cu Genoa, însă poate pleca chiar din această iarnă, Tottenham fiind interesată de serviciile sale.

Mesajul lui Radu Drăgușin la trecerea dintre ani

Fundașul naționalei a rămas în Italia pentru a petrecere Revelionul, ținând cont că în Serie A nu este pauză competițională.

Aflată pe locul 12 în clasament, Genoa are meci pe 5 ianuarie, cu Bologna, ocupanta poziției a cincea.

În ultima zi din 2023, Radu Drăgușin le-a transmis un mesaj fanilor, prin intermediul unei postări pe contul de Instagram.

"2023 mi-a oferit cele mai mari emoții din carieră, de la promovare și primele goluri în Serie A la calificarea la EURO 2024, un an plin de provocări și momente dificile, un an în care am făcut greșeli, dar un an de care m-am bucurat și am învățat atât de multe alături de colegi și cei apropiați. Vă urez tuturor un an bun și multă bucurie în 2024", a scris fotbalistul.