După anunțul de la miezul nopții de după partida de vineri Genoa - Inter 1-1, în care Radu Drăgușin a marcat golul egalizator pentru gazde, Fabrizio Romano a revenit sâmbătă la prânz cu o nouă postare despre transferul fundașului central român.

”Ange Postecoglou (n.r. - antrenorul lui Tottenham) îl consideră pe Radu Drăgușin o opțiune perfectă pentru Spurs pentru postul de fundaș central.

Au loc discuții între cele două cluburi, Tottenham și Genoa, iar Drăgușin așteaptă cu nerăbdare mutarea”, a scris Romano, confirmând varianta de transfer vehiculată și de Tuttomercatoweb, care a subliniat tot sâmbătă că ”prețul lui Drăgușin este prea mare pentru cluburile italiene”.

????⚪️ Understand Ange Postecoglou considers Radu Dragusin as great option for Tottenham as new centre back. Club-to-club talks ongoing with Genoa.

Dragusin, understood to be keen on Spurs move. pic.twitter.com/pL30xBiGgG